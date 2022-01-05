Серийное производство пассажирского самолета МС-21 начнется в России в 2024 году

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В 2024 году в России стартует серийное производство пассажирского самолета нового поколения МС-21. Об этом в среду, 5 января, сообщил глава компании «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, в 2021 году новую модель самолета впервые протестировали в воздухе. В нынешнем и следующем году запланированы испытания воздушного судна уже с крыльями и двигателем отечественного производства.

На 2024 год запланирован серийный выпуск МС-21, который будет полностью состоять из российских комплектующих. Так, в 2024 году госкорпорация планирует произвести 12 самолетов МС-21, в 2025 — 32, а в 2027 — 76, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года МС-21-300 с крылом из отечественных композитов осуществил свой первый полет. Борт взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме.

Тогда же министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уточнил, что в общей сложности на создание российских материалов для композитного крыла самолета Минпромторг выделил 4,4 миллиарда рублей.

Самолет МС-21 разработан конструкторским бюро имени А.С. Яковлева и корпорацией «Иркут». Он является среднемагистральным самолетом нового поколения, который сможет перевозить от 163 до 211 пассажиров. Ключевая особенность МС-21 — крыло из композиционных материалов.