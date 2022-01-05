Столичные коммунальщики приступили к уборке снега из-за непогоды

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Городские службы Москвы начали проводить необходимые регламентные работы по уборке снега из-за мощных осадков и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в среду, 5 января, со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что синоптики прогнозируют в столице прирост снега до шести сантиметров.

— Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, — заявил заммэра.

По словам Бирюкова, тягачи вышли на дежурство на Московской кольцевой автомобильной дороге и магистралях в ТиНАО. Также специалисты подготовили необходимое количество техники и бригад ручной уборки.

— Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам (ТПУ), объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации, — приводятся в сообщении ведомства его слова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о резком похолодании и скачке атмосферного давления в предстоящую субботу.