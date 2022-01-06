«Завораживающее зрелище»: фанаты Пеговой восхитились ее катанием на коньках

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова поделилась свежим роликом на личной странице в Instagram. Она показала мастерство фигурного катания.

Пегова облачилась в черный облегающий костюм с разлетающейся юбкой для катания на коньках. Сверху актриса надела алую жилетку, а голову украсила шапкой цвета канарейки. В таком образе звезда вышла на лед.

С непринужденной улыбкой артистка похвасталась владением коньками. Ирина проехалась спиной и сделала несколько трюков.

Подписчики восхитились талантами актрисы и одарили ее множеством комплиментов.

«Завораживающее зрелище»; «Ледниковый период» оставил свой красивый след, вы такая молодец!»; «Иришка, ты кайфовая!»; «Это удовольствие на максимуме!»; «Красиво катаетесь», «Ножки помнят, браво!» — написали фолловеры.

Отметим, что Пегова участвовала в шоу «Ледниковый период» в 2020 году. Она каталась в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым.

Ранее постройневшая Пегова в мини-платье восхитила фанатов. Актриса заметно постройнела и стала чаще носить короткие наряды. На премьере новой комедии, где артистка сыграла с Дмитрием Нагиевым, она появилась в черном платье с рваной юбкой.