Врачи назвали «суперпродукт», убивающий раковые клетки

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Врачи напомнили, что рак по-прежнему остается одним из самых опасных заболеваний. Научно доказано, что правильное питание существенно снижает риск развития онкологии. Медики назвали «суперпродукт», который не только убивает раковые клетки, но и уменьшает их рост.

По словам специалистов, куркумин, являющийся активным ингредиентом куркумы, помогает снизить риск заболевания раком и останавливает рост опухоли. Эта приправа является альтернативным средством для лечения онкологических болезней благодаря исключительно высокой концентрации антиоксидантов

Исследования также показывают, что в странах, где куркума широко используется в пищу, онкологическая заболеваемость ниже.

Кроме того, употребление в пищу куркумы приносит дополнительную пользу, в частности, уменьшает риск возникновения катаракты, глаукомы и макулодистрофии. Мощные антиоксиданты этой специи также снижают уровень холестерина у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи предупредили, что излишнее употребление куркумы может вызвать расстройство желудка, кислую отрыжку, диарею, головокружение и головную боль, сообщается в издании Daily Express.

Также для профилактики от рака нужно употреблять больше фруктов, овощей и цельных злаков, отметили специалисты.

Главный онколог Минздрава Каприн назвал явный симптом рака. По его словам, основным признаком онкологических проявлений в организме является появление кровянистых выделений.