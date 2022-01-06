«Была истеричной»: Мария Куликова призналась, почему не уживалась с мужчинами

Фото: instagram.com/m.kulikova77/

Актриса Мария Куликова была замужем за Денисом Матросовым, а в настоящее время, по слухам, она находится в отношениях с артистом Виталием Кудрявцевым. Сама знаменитость предпочитает не вдаваться в подробности личной жизни.

Однако Мария не скрывает, что нынешний роман продолжается почти семь лет, а ее избранник имеет непосредственную связь с миром кино.

Актриса рассказала, почему ее прежние отношения с мужчинами не складывались.

— Я не работаю над отношениями, просто живу в кайф. Однако раньше многое воспринимала иначе и вела себя по-другому. Была довольно истеричной и категоричной. Чуть что — повышала голос и собирала вещи. Не видела полутонов — только черное и белое, — призналась Куликова.

Она отметила, что только ближе к 40 годам стала мудрее и не хочет тратить свою энергию на пустяки и выяснения отношений.

Звезда сообщила, что сейчас счастлива со своим возлюбленным и всегда спешит со съемок домой, чтобы порадовать близких ужином.

— Вчера, как уже упомянула, снималась на другом конце Москвы. Смена началась в семь утра. Световой день короткий, до шести нужно закончить. Встала в пять, выехала на съемку в пять сорок. К вечеру страшно вымоталась. Водитель отговаривал ехать на метро в час пик с двумя пакетами вещей, но я не послушала. Безумно хотела домой. Долго тряслась в битком набитом душном вагоне, но была счастлива, что сэкономила полтора часа и успела приготовить ужин для семьи, — поделилась актриса в интервью изданию «Караван историй».

Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой. Он подчеркнул, что вину за разрыв берет на себя. По словам актера, причиной разрыва стала работа.