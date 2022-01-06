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Бывший глава МИД Украины потребовал отправить Борреля в Крым

Юлия Курганова

Политика
Бывший глава МИД Украины потребовал отправить Борреля в Крым
Фото: МИД РФ

Бывший глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин заявил, что главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в настоящее время находится на Украине с рабочим визитом, необходимо отправить на границу с Крымом.

— Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России, — написал он в соцсети Facebook.

Климкин добавил, что поездки на Донбасс важны, но становятся обыденностью. Он считает, что это недостаточный ответ на размещение российских военных сил около границ Украины.

— Нам нужно больше от ЕС прямо сейчас. «Как всегда» с Путиным не работает, — подчеркнул политик в посте.

В конце декабря прошлого года Боррель назвал требование РФ прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым. По его словам, Россия впервые представила свои условия в письменном виде, чего никогда не происходило ранее. По словам Борреля, так делают только те, кто «чувствует себя победителем».

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