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«Удары под дых»: эксперт обвинил Европу в возможном газовом кризисе на Украине

Юлия Курганова

В мире
«Удары под дых»: эксперт обвинил Европу в возможном газовом кризисе на Украине
Фото: unsplash

Газпром нанес Украине несколько «ударов под дых» сокращением газового транзита из-за политики в энергетической сфере стран Европы. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ в материале для издания «Главред».

Он отметил, что действия Газпрома поставили под угрозу снабжение Украины газом. «Ударами под дых» экономист назвал закрытие реверса из Венгрии и сокращение прокачки топлива в сторону Словакии.

— Самое печальное и что предпочитают не замечать на Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии Европы, — заявил эксперт.

Кущ считает, что ЕС теряет интерес к украинской газотранспортной системе, так как европейские страны работают по принципу «политический контроль над проектами транзита — это низкие цены на газ», а на Украине эта «пуповина разорвана».

Кущ допустил в своем материале, что украинским властям придется покупать газ по высокой стоимости на европейских хабах.

3 января экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если предприятие не сможет обеспечить импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Согласно пессимистичному сценарию, по его оценкам, потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года.

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