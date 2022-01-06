Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные коммунальщики проводят работы по очистке от снега городских дорог и тротуаров. Об этом в четверг, 6 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что прирост свежевыпавшего снега за время обрушившегося на столицу снегопада составил до 6 сантиметров. Больше всего осадков выпало в ЦАО, САО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО.

— Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Снег с улиц специалисты вывозят на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации.

Согласно прогнозам ведомства, прирост снега в четверг может составить до 1 сантиметра. Москвичей предупредили, что колебания температуры воздуха в сочетании с небольшими осадками могут привести к образованию гололедицы.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад, который шел в столице в среду, 5 января, принес 15 процентов месячной нормы осадков, на базовой метеостанции зафиксирован снежный покров в 29 сантиметров.