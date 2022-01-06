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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2238 пациентов за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2238 пациентов за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили еще 2238 пациентов от коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. Об этом в четверг, 6 января, сообщили в оперштабе столицы.

Таким образом за весь период пандемии в городе вылечились от коронавирусной инфекции 1 882 737 человек.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 2357 новых случаев заражения коронавирусом. Число госпитализированных пациентов составило 724, к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 525 человек.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2238 пациентов за сутки Фото: Оперштаб

Еще 67 пациентов с COVID-19 за сутки скончались, говорится в сообщении.

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Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что рост заболеваемости COVID-19 в России вероятен в случае, если новый штамм вируса «омикрон» будет распространяться так же, как в Англии и ЮАР. Эксперт подчеркнул, что подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен при распространении «омикрона» по южноафриканскому или английскому сценарию. Однако точно неизвестно, насколько рост количества случаев заболевания связан именно с распространением нового штамма болезни.

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