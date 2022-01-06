Около 700 спасателей и волонтеров обеспечат безопасность в Рождественскую ночь в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Около 700 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат пожарную безопасность в праздничную ночь на 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в четверг, 6 января.

В ведомстве отметили, что дежурство организуют в 485 храмах. В 101 из них наряды усилят из-за наиболее низкого порога огнестойкости.

— В преддверии праздника со священнослужителями и прихожанами проведены профилактические беседы. Им рассказали о правилах обращения с источниками открытого огня (свечи, лампады), с огнетушителями, проработали пути эвакуации, — заявили в пресс-службе.

Всего в столице на ежедневные круглосуточные дежурства выходят порядка 1,2 тысячи человек и свыше 300 единиц специализированной техники, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 03:30. В этот период также продолжат работу 16 ночных маршрутов. Они будут следовать по обычному расписанию.