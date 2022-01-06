Транспортное движение ограничат на нескольких улицах Москвы в ночь на 7 января

Фото: patriarchia.ru

Россия, Москва, улица Волхонка Карта всех событий

Движение транспорта перекроют с 18:00 6 января до 03:00 7 января на участках улицы Волхонки и в Соймоновском проезде в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что изменения схемы проезда автомобилей связаны с проведением праздничного богослужения в храме Христа Спасителя в Рождественскую ночь.

Так, транспортное движение ограничат на улице Волхонке — от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. А в Соймоновском проезде — от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, говорится в сообщении департамента.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Также в Рождественскую ночь около 700 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат пожарную безопасность в Москве. Уточняется, что дежурство организуют в 485 храмах. В 101 из них наряды усилят из-за наиболее низкого порога огнестойкости.

Помимо этого, в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 03:30. В этот период также продолжат работу 16 ночных маршрутов. Они будут следовать по обычному расписанию.