Синоптики предупредили о гололеде и похолодании в Москве вечером 6 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура воздуха в столице опустится до минус пяти градусов в ближайшие часы, из-за чего вероятно образование гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства в четверг, 6 января.

Синоптики отметили, что незначительные осадки в виде снега поспособствуют образованию гололедицы на дорогах и тротуарах города.

— Просим горожан быть предельно осторожными на улице, выбирать соответствующую погоде обувь. При управлении транспортным средством строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, — заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что столичные коммунальщики непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, а в особенности за магистралями в ТиНАО и Московской кольцевой автодорогой (МКАД).

— Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — заключили в сообщении.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании до минус семи градусов в столице на Рождество. По словам эксперта, такие температурные показатели являются климатической нормой января.