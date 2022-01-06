Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином вопросы безопасности

Фото: Минобороны РФ

Вопросы безопасности обсудили глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства в четверг, 6 января.

Уточняется, что беседа коллег состоялась по телефону.

— Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, — передает РИА Новости сообщение министерства.

5 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что Соединенные Штаты Америки не готовы отвечать на предложения России по безопасности «по пунктам». Она отметила, что в ходе переговоров Вашингтон и Москва обсудят использование химического оружия на территории других стран и вторжение в соседние государства. Псаки добавила, что американская сторона заинтересована в достижении прогресса по гарантиям безопасности во время диалога с Россией.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.