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Машина скорой помощи попала в ДТП в центре столицы

Виктория Храменкова

Происшествия
Машина скорой помощи попала в ДТП в центре столицы
Фото: Depositphotos

В четверг, 6 января, в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что вечером на площади Абельмановская Застава столкнулись легковая машина и машина скорой медицинской помощи. В результате ДТП зафиксирован один пострадавший. Как уточнил источник в правоохранительных органах, им стала пациентка скорой помощи.

— Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, — передает РИА Новости слова пресс-службы.

Утром в четверг, 6 января, два человека погибли в аварии на территории Новой Москвы. ДТП случилось на 77-м километре Варшавского шоссе, в районе поселения Роговского. Водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Пежо Боксер».

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на трассе М4 «Дон» под Тулой. Там столкнулись около 60 автомобилей, в результате пострадали 17 человек, среди них пятеро детей.

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