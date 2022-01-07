Черчесов ввел запрет для игроков «Ференцвароше» на использование нескольких слов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский тренер Станислав Черчесов призвал игроков своей команды «Ференцварош» отказаться от использования в общении слов «пожалуйста» и «проблема». С данным заявлением он обратился к игрокам во время тренировки.

Свое решение он объяснил тем, что профессионалы должны знать свое дело. Поэтому если команда будет уверена, что выполнит свою работу, то добьется успехов.

— Забыли слово «проблема» Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». Вы тоже не говорите мне: «Тренер, пожалуйста…» Мы профессионалы и должны делать свое дело, — сказал Черчесов на тренировке, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале клуба.

Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. Ранее он тренировал австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», московский «Спартак», сочинскую «Жемчужину», «Терек», московское «Динамо», польскую «Легию» и сборную России.

15 декабря главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Руй Витория был отправлен в отставку. Клуб поблагодарил тренера и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. Под его руководством клуб вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

17 декабря «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на год. По данным СМИ, новый наставник красно-белых будет получать полтора миллиона евро в год.