Скончался режиссер фильма «Маска» Питер Богданович

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Режиссер фильма «Маска» Питер Богданович скончался на 83-м году жизни. О кончине знаменитости сообщила его дочь в четверг, 6 января.

Уточняется, что режиссер умер в собственном доме в Лос-Анджелесе, передает The Hollywood Reporter.

На счету Богдановича было два «Оскара» за его первый проект «Последний киносеанс», тогда он был удостоен наград «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». За культовый фильм «Маска» он получил «Золотую пальмовую ветвь».

Однако Питер Богданович занимался не только режиссерской деятельностью. Он также знаменит и актерской игрой в сериале «Сопрано», а также ролью в проекте «Как я встретил вашу маму», где он сыграл самого себя.

27 декабря режиссер фильмов «Далласский клуб покупателей» и «Разрушение» Жан-Марк Валле умер в возрасте 58 лет.

В 2013 году режиссера номинировали на «Оскар» за картину «Далласский клуб покупателей», главные роли в которой исполнили Мэттью МакКонахи и Джаред Лето. Кроме того, сериал Жан-Марка Валле «Большая маленькая ложь» (2017–2019) получил премию «Эмми» в 2017 году в категории «лучший мини-сериал».