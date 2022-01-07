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КНДР объяснила свое воздержание от участия в Олимпиаде в Пекине

Виктория Храменкова

Спорт
КНДР объяснила свое воздержание от участия в Олимпиаде в Пекине
Фото: paralymp.ru

КНДР заявила, что не сможет принять участие в предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине. Свое решение республика объяснила ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

— Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля, — следует из письма, которое было направлено КНДР в оргкомитет Игр в Пекине.

Отмечается, что в 2021 году КНДР также воздержалась от участия в летней Олимпиаде в Токио, пишет агентство ЦТАК.

Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году. Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией.

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