Вставать нельзя — лежать: невролог дал советы по полезному пробуждению

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После пробуждения человеку не стоит резко вставать, полезнее будет еще некоторое время полежать в постели, делая определенные потягивающие упражнения. Об этом рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории, мануальный терапевт, руководитель медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов» Игорь Орлов.

Свой совет врач объяснил тем, что резкий переход из горизонтального положения в вертикальное является большой нагрузкой на систему кровообращения человека.

— После того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы, — рекомендует невролог в интервью с радио Sputnik.

Для того, чтобы размять мышцы утром нужно потянуть пальцы ног, стопы к себе, также попытаться вытянуть тазобедренные суставы, колени, выгнуть спины, потянуть руки, а также запрокинуть руки. После небольшой «зарядки» можно постепенно вставать, не используя никаких резких движений.

Кроме этого Орлов подчеркнул, что резкий переход из горизонтального в вертикальное положение может быть опасен для здоровья тем, что в такой момент происходит отток крови от головного мозга. После — наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму.

Однако потягивающие упражнения не смогут заменить полноценную утреннюю зарядку.

— Упражнения служат лишь для того, чтобы подготовить тело к переходу из горизонтального положения в вертикальное. Это подготовка к зарядке, а не ее замена – для всех людей, за исключением тех, которые вынуждены соблюдать постельный режим и не могут полноценно двигаться, — добавил рефлексотерапевт.

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