Эндокринолог Тараско дала два совета, как облегчить жизнь во время месячных

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Девушка может улучшить самочувствие во время менструации, если ограничит прием жидкости и перейдет на легкую пищу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско.

— В период менструации нужно немного ограничить прием жидкости, особенно во второй половине дня, потому что есть отечность. Питаться следует более легкой пищей, термически обработанной и легкоусвояемой. Это поможет чувствовать себя лучше: не будет дополнительного вздутия, что усугубляет болевой синдром. Если в течение цикла нормально питаться, то за месяц все восполнится, кровь обновится. Это физиологически нормальная кровопотеря, — сказала врач.

Нутрициолог заметила, что часто перед менструацией девушкам очень хочется сладкого. По словам врача, это нормальная реакция организма, поскольку падает уровень гормонов — эстрогенов и прогестерона. В этот же период может повышаться аппетит, добавила Тараско.

Гинеколог Мария Губарева ранее рассказывала, что длительные задержки менструации, сопровождающиеся приливами жара, потливостью во время сна, раздражительностью и плохим отдыхом ночью, свидетельствуют о приближающемся климаксе. Врач также отмечала, что при наступлении менопаузы женщине следует изменить рацион питания. Его составляют исходя из особенностей организма. Однако творожные продукты, рыба и яйца должны быть в питании обязательно.