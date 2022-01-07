В Москве благоустроят территорию у станции МЦД-2 Марьина Роща

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Проект развития территорий вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи утвердили в Москве. На будущей станции МЦД-2 возведут новую платформу, а также организуют внеуличный пешеходный переход. Об этом сообщила председатель городского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

По словам Княжевской, переход будет иметь выходы на платформы. Также на нем появится современная навигация.

Кроме того, для комфорта горожан там предусмотрят удобную зону ожидания и пункты питания.

В рамках благоустройства специалисты также возведут съезд с Шереметьевской улицы по направлению в Подмосковье. Работы также затронут 7-й проезд Марьиной Рощи на участке от 1-го Стрелецкого проезда.

Рабочие реконструируют участок Шереметьевской улицы и улицы Веткина, организуют маршрут для пешеходов до торгового центра, а рядом с выходами со станции МЦД-2 появятся парковочные места для велосипедов, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В ноябре стало известно, что проект развития территорий у станций Перерва и Депо второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) утвердили в столице. Специалисты не только реконструируют вышеупомянутые остановочные пункты, но и возведут новую платформу Люблино.