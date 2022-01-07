Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных верующих с Рождеством, отметив, что этот праздник несет в себе особый нравственный смысл. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает пресс-служба Кремля.

— Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно (Рождество — прим «ВМ») наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение, — говорится в обращении главы государства к гражданам.

Путин также отметил огромный вклад Русской православной церкви (РПЦ) в укрепление института семьи и семейных традиций.

Российский лидер добавил, что РПЦ развивает взаимодействие с государственными организациями и уделяет большое внимание социальному служению.

7 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Отмечается, что он находится на территории его резиденции, которая расположена в подмосковном Ново-Огареве.

В 2021 году Путин встречал Рождество в церкви Николы, которая находится на острове Липно в Новгородской области. Также лидер государства несколько раз посещал рождественские литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.