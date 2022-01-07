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В Госдуме назвали главное условие для роста пенсий в России

Полина Долганова

Общество
В Госдуме назвали главное условие для роста пенсий в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсии в России вырастут при условии, если гражданам страны повысят заработные платы. Такое мнение выразила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий, — отметила парламентарий.

Она также напомнила о том, что в ближайшие годы выплаты пенсионерам будут расти.

Депутат также напомнила о росте выплат пенсионерам в ближайшие годы. Так, например, к 2024 году они должны составить около 20 тысяч рублей, передает Ura.ru.

Недавно российским пенсионерам напомнили о грядущих изменениях в 2022 году. Страховые пенсии с января вырастут на 5,6 процента, их средний размер составит более 17 тысяч рублей. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль.

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