Около 18 тысяч москвичей освоили новую профессию в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Около 18 тысяч жителей Москвы прошли в текущем году профессиональное обучение и переквалификацию по направлению городской городской службы занятости. Об этом рассказал руководитель московского Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— В 2021 году мы помогли почти 18 тысячам таких горожан получить новую специальность и повысить квалификацию. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2020 году, — рассказал он.

Горожане могут выбрать одну из обучающих программ в высших учебных заведениях Москвы.

По итогам прошлого года самыми популярными направлениями обучения стали программирование, веб-дизайн, трехмерное моделирование и интернет-маркетинг.

Кроме того, люди старшего возраста получили возможность осваивать цифровые технологии, а молодые мамы могли работать из дома.

Всего по итогам года партнерами московской службы занятости стали 22 компании, а обучение по кастомизированным программам прошли около 1,5 тысячи москвичей. Около 80 процентов из них уже нашли работу, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что уровень безработицы в Москве достиг допандемийных показателей, эти значения продолжаются снижаться.

Она подчеркнула, что служба занятости в Москве работает на основе индивидуального подхода к помощи каждому соискателю. Специалисты помогают потенциальным сотрудникам правильно составлять резюме, успешно проходить собеседования и четко формулировать пожелания по будущей работе.