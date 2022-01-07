Жителям и гостям столицы рассказали об онлайн-экскурсиях на портале «Открой#Моспром»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Открой#Моспром» пригласил жителей и гостей Москвы на онлайн-экскурсии по предприятиям города в новогодние праздники. Для пользователей проекта сейчас доступны свыше 50 прогулок в электронном формате. При этом 17 из них озвучили популярные артисты и телеведущие.

Так, например, посетители портала смогут посмотреть Московский нефтеперерабатывающий завод. Они познакомятся с комплексом переработки топлива «Евро+», инновационными технологиями очистных сооружений «Биосфера» и многими другими отсеками предприятия.

Помимо этого, актер Марк Богатырев провел экскурсию по пяти заводам особой экономической зоны «Технополис «Москва». Здесь можно узнать о современных технологиях в сферах медицины, дизайна и многих других.

Портал «Открой#Моспром» разработали в марте 2019 года. За прошедшие годы около 10 миллионов человек посетили онлайн-прогулки по предприятиям Москвы.

— Со временем стало понятно, что и онлайн-формат также пользуется популярностью: интернет-аудитория проекта уже превышает 10 миллионов зрителей. И пусть он менее интерактивен, чем реальное посещение предприятия, его неоспоримое преимущество в том, что онлайн-экскурсия дает возможность побывать на столичных заводах всем желающим не выходя из дома, — отметил глава городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

С подробной программой экскурсий можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Туристический портал Discover Moscow разработал третий виртуальный путеводитель по достопримечательностям столицы. Теперь жители и гости города смогут посмотреть на здания и памятники эпохи сталинского ампира, которые впечатляют пышной архитектурной, смелостью и масштабностью.