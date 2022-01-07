Бузова обиделась на Малафеева, который опубликовал ее фотографию без фотошопа

Фото: instagram/buzova86

Экс-вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев рассказал подписчикам в социальных сетях, как провел Рождественскую ночь во Франции.

Спортсмен поделился с аудиторией совместной фотографией с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. На снимке друзей запечатлели с наполненными бокалами на фоне шикарного ресторана.

— Кайфуем, жизнь одна, — иронично подписал футболист публикацию в личном блоге в соцсети Instagram.

Однако снимок Малафеев решил не ретушировать, чего не оценила Бузова.

— Классный фотошоп, Слава. Мне еще замуж выходить, — ответила артистка.

На днях телеведущая и певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала кадры, на которых продефилировала в красном асимметричном платье, полностью оголив ноги. Многие фолловеры не оценили наряда певицы и отметили, что он слишком откровенный. Однако нашлись и преданные фанаты Бузовой, которым понравилось платье звезды: они одарили ее комплиментами.