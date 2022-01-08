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Три автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 января.

Инцидент произошел по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 32 по улице Крылатского. На данный момент на месте происшествия находятся оперативные службы столицы.

— Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из трех, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда произошло ДТП. По предварительным сведениям, водитель машины марки Geely выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля Audi. В результате инцидента три человека получили травмы.

Накануне в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии погибла 65-летняя пенсионерка, еще одна женщина пострадала. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по факту ДТП.