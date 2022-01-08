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Гиперзвуковые ракеты планируют разрабатывать в Британии

Виктория Храменкова

В мире
Гиперзвуковые ракеты планируют разрабатывать в Британии
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин заявил, что Британия планирует начать разработку гиперзвуковых ракет. Данное желание обусловлено конкуренцией в этой сфере с Российской Федерацией.

— У нас их нет, а они должны быть, — поделился Радакин во время беседы с изданием «Times».

Так, в России за последние несколько лет были разработаны сразу несколько гиперзвуковых комплексов. Опытно-боевое дежурство несут авиакомплексы «Кинжал», проходит госиспытания гиперзвуковая ракета «Циркон», а также несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

В середине декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что равенство России и Соединенных Штатов по ядерному оружию сохраняется, российская сторона стала мировым лидером по новому вооружению. Лидер государства отметил, что данная сфера постоянно модернизируется. Специалисты вводят в военные разработки инновационные комплексы, благодаря чему развитие не прекращается.

В конце ноября президент РФ сообщил, что в стране успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью девять Махов.

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