В Росреестре назвали два надежных способа защитить жилье от мошенников

Фото: Пресс-служба Госдумы

Одной из самых распространенных мошеннических схем нелегального завладения недвижимостью является предоставление недостоверных документов. О том, как защитить свое жилье от аферистов, «Вечерней Москве» рассказала замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

По ее словам, чаще всего для проведения нелегальных учетно-регистрационных действий предоставляются следующие документы: договор дарения с умершим лицом и договор аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности города; договор купли-продажи, заключенный с неуполномоченными лицами; доверенность, которая не удостоверялась нотариусом; свидетельство о праве на наследство, которое предоставлено не уполномоченным на то лицом и не удостоверено нотариусом.

Защититься от мошенничества можно, запретив проведение любых операций с недвижимостью без личного участия, отметила Макарова.

— Чтобы обезопасить свое имущество от действий мошенников, собственник может обратиться в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН записи о запрещении проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия. О поступлении такого заявления делается отметка в едином государственном реестре недвижимости. Срок внесения такой записи — не более пяти рабочих дней, — сказала представитель столичного Росреестра.

Также есть возможность осуществить электронную регистрацию с использованием электронной подписи. В ЕГРН можно внести запись, согласно которой проведение сделок в таком формате будет невозможно.

— Если в управление документы поступают на электронную регистрацию, а в реестре запись о согласии подобных сделок отсутствует, то регистратор вернет документы без рассмотрения. Кроме того, если при поступлении документов, заверенных электронной подписью, возникают сомнения, государственные регистраторы вправе связаться с собственниками для подтверждения их волеизъявления, — пояснила Макарова.

Именно поэтому, по словам собеседницы «ВМ», важно регулярно обновлять личные данные, которые содержатся в Росреестре.

Особую роль в распространении мошенничества сыграла пандемия, заметила Макарова.

— Пандемия сказалась не только на изменении привычного образа жизни, но и на активизации квартирных мошенников. Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда даже при отказе Росреестра в регистрации и при направлении информации в правоохранительные органы мошенники продолжают настойчиво пытаться оформить квартиру. У нас на контроле есть объект, в отношении которого договор купли-продажи подавался пять раз, при этом всегда менялись покупатели, — поделилась представитель службы.