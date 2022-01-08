Автомобиль такси и грузовик столкнулись на 101-м километре МКАД
Два автомобиля столкнулись на 101 километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Отмечается, что в результате аварии пострадал один из водителей. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 8 января, сообщил источник в экстренных службах.
— Автомобиль такси и КамАЗ столкнулись на 101 километре МКАД, — говорится в сообщении.
Также известно, что водитель такси, пострадавший при инциденте, отказался от госпитализации.
В пятницу, 7 января, на Живописном мосту в Москве столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 32 по улице Крылатского.
Ранее на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда произошло ДТП. По предварительным сведениям, водитель машины марки Geely выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля Audi. В результате инцидента три человека получили травмы.