Названы привычки россиян, которые вызывают недоумение у иностранцев

Фото: Pexels

Турецкий портал Medya Günlüğü опубликовал статью, в которой перечислены привычки россиян, вызывающие недоумение у иностранцев.

Так, например, иностранных граждан удивляет и восхищает привычка всегда приносить гостям какие-то подарки, будь то конфеты или торты.

Также в России, как отмечается в публикации, люди часто оставляют ложку в чашке. Так, по мнению иностранцев, россияне пытаются сделать свой чай вкуснее.

Еще одним удивительным фактом является то, что русские способны есть мороженое зимой.

В статье также уделяют внимание традиции россиян праздновать не только Новый, но и Старый год.

— Иначе говоря, у россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться, — отмечают в издании.

Кроме того, иностранцев удивляет оптимистичная привычка оставлять дела на последний момент.

Недавно врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал о вредных и полезных новогодних традициях. Так, многие россияне садятся за праздничный стол и включают телевизор. Однако специалист считает эту привычку вредной.