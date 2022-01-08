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Байден заявил, что коронавирус не останется в США навсегда

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Байден заявил, что коронавирус не останется в США навсегда
Фото: whitehouse

Коронавирусная инфекция в том виде, в котором мы можем наблюдать ее в настоящее время, не останется в США навсегда. Такое мнение выразил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Коронавирус в том виде, в котором мы знаем его сейчас, не останется тут навсегда, — сказал американский лидер.

Он добавил, что в Штатах давно разрабатывают средства борьбы с COVID-19, способные противостоять нескольким штаммам.

При этом политик предположил, что в других странах вирус может задержаться надолго.

Байден также сообщил, что в Штатах делается около 300 миллионов тестов на COVID-19 каждый месяц, то есть по 11 миллионов тестов ежедневно.

С начала пандемии коронавируса в США выявили около 60 миллионов случаев заболевания. Также за это время в стране было зафиксировано около 857 тысяч летальных исходов, передает Интерфакс.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января.

Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.

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