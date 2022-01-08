Жена Юдашкина показала, как выглядит ее больной раком супруг

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Мария опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором показала своего больного раком супруга.

— С Рождеством Христовым! Желаем Вам! Счастья! Мира! И добра вашему дому! — подписала публикацию девушка.

На фото модельер позирует с улыбкой на лице.

Поклонников порадовало, что Юдашкин не изменяет своему изысканному вкусу и надел для празднования Рождества строгий и стильный черный костюм.

В комментариях под фото многие пользователи поздравили звездную пару с праздником и пожелали супругам здоровья.

В 2020 году предприниматель Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. По ее словам, в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

Позже сам дизайнер рассказал о борьбе с онкологией. По его словам, он получает таргетную химию на постоянной основе. По словам 57-летнего модельера, его поддерживают супруга Марина и дочь Галина. Именно близкие не давали ему «пускать сопли».