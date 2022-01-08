Возможность оплаты проезда картой появится во всем столичном метро до конца года

Для прохода в метро пассажиру нужно приложить к турникету свой смартфон, и деньги за проезд автоматически спишутся с виртуальной карты «Тройка» / Фото: Пресс-служба метро

Москвичи смогут оплачивать проезд банковской картой на все турникетах столичного метро до конца 2022 года. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой, — цитируют в сообщении руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что такая опция поможет увеличить проходимость турникетов и сделает поездки еще комфортнее, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне компания «СберТройка» разработала новое приложение с технологией Tap-to-phone. Теперь москвичи смогут использовать телефон вместо валидатора. По словам Ликсутова, водитель сможет выбрать в приложении вариант оплаты и количество билетов. Пассажир будет прикладывать к телефону водителя свою банковскую карту или карту «Тройка», и оплата будет проходить автоматически. Позже на экране появится QR-код с чеком об оплате.