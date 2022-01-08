Службы Москвы подготовились к работе в условиях низких температур

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Городские службы и энергетический комплекс Москвы подготовились к работе в условиях низких температур. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства города.

По данным синоптиков, 8 января температура воздуха в Москве будет варьироваться от минус 6 до минус 4 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Однако в последующие дни в город придет похолодание — в начале следующей недели москвичей ожидают настоящие морозы.

— Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, столичная система теплоснабжения насчитывает свыше 17 тысяч километров сетей, а современные системы позволяют оперативно реагировать на изменения погоды и регулировать подачу тепла.

В ближайшие дни в Москве будет стоять облачная погода, местами выпадет снег. Уже 11 января ожидается похолодание до минус 7–12 градусов днем. При этом порывы ветра станут слабыми и составят до восьми метров в секунду. В среду, 12 января, ожидается еще более холодная погода. Днем температура опустится до минус 15 градусов, а ночью — до минус 20.