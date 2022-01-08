В Белом доме испугались «возвращения бумерангом» санкций против России

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Санкции, которые могли бы оказать негативное воздействие на Россию в случае ее якобы вторжения на Украину, в том числе и в отношении Газпрома, могут нанести ущерб всей мировой экономике. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Так, например, в результате санкционных мер, по мнению чиновников, могут повыситься цены на газовое топливо и нарушиться торговые связи Москвы и ЕС.

В Вашингтоне не исключают, что санкции могут «бумерангом вернуться» США во время предстоящих выборов, а также нанести ущерб экономическому положению страны и ее союзникам.

В Штатах также опасаются, что российская сторона может осуществить кибератаку на американскую и европейскую инфраструктуры.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий.