Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову

Фото: Театр Современник

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову, которая празднует свое 75-летие в субботу, 8 января.

— Всенародно любимая актриса, Вы принадлежите к созвездию выдающихся деятелей отечественного искусства. В театре и кино Вами создана богатая галерея женских образов — драматических, комедийных, лирических. Вы убедительны во всех своих ролях, которые не просто играете, а проживаете, — говорится в поздравительной телеграмме главы города.

До этого актрису поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил радость по поводу того, что в настоящее время актриса по-прежнему радует поклонников яркими образами и своими работами. По словам Путина, Неелова обладает выдающимся обаянием и талантом.

Марина Неелова — советская и российская актриса театра и кино. Она родилась в 1947 году в Ленинграде, окончила курс в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

Актриса дебютировала в кино в фильме «Старая, старая сказка». Всего на счету Марины Нееловой около 70 фильмов. Она исполняла роли в картинах «Дорогая Елена Сергеевна», «Осенний марафон», «Сибирский цирюльник», «Азазель» и «Предлагаемые обстоятельства».