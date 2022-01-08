Москвичам напомнили о популярных электронных сервисах портала mos.ru

Фото: Официальный портал мэра Москвы

В настоящее время на портале mos.ru для москвичей доступны более 380 услуг и сервисов, которыми уже воспользовались более 14,4 миллиона горожан.

Так, с конца 2020 года на портале mos.ru работает первый городской централизованный сервис для поиска потерявшихся животных. При помощи этой электронной доски объявлений горожане могут обменяться информацией о пропавших и найденных питомцах. Сообщения в сервисе можно фильтровать. Система оповещает пользователей в случае, когда объявления о пропавшем и найденном животном совпадают.

С лета 2021 года горожане могут воспользоваться онлайн-записью к нотариусу. Сервис избавляет москвичей от необходимости обзвона специалистов и ожидания в очереди. На сегодняшний день записаться можно к 145 нотариусам. Для этого необходимо лишь выбрать удобное время для визита в контору и указать цель обращения.

Также в августе 2021 года для горожан стал доступен сервис подачи сведений о поверке или замене счетчиков. Теперь подать сведения можно всего за несколько минут. Сервисом воспользовались свыше 18 тысячи раз.

С октября 2021 года в пилотном режиме начал работать сервис «Вывоз ненужных вещей», который позволяет быстро и бесплатно освободить жилье от сломанной или старой крупной бытовой техники, а также тяжелых металлических предметов.

С целью помочь участникам программы реновации разобраться с тонкостями переезда разработан суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». В 2021 году в нем появилось пять электронных услуг. В их числе запись на осмотр предложенной квартиры, онлайн-запись для вызова грузчиков, запись на оформление договора, подача заявления на устранение строительных дефектов, запись на прием к нотариусу. Услугами воспользовались более 246 тысяч раз.

В феврале 2021 года на портале mos.ru открылся первый в стране сервис аренды помещений в культурных учреждениях Москвы «Вместе с культурой». С его помощью горожане могут бронировать площадки для проведения мастер-классов, семинаров, лекций, концертов, благотворительных вечеров, выставок и других частных мероприятий.

Важным шагом в цифровизации столичных библиотек стало открытие сервиса поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы». Онлайн-витрина собрала все издания городских библиотек. Теперь пользователи могут узнать, в какой из читален есть в наличии нужная книга и забронировать ее онлайн, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что благодаря городским сервисам на благотворительные цели в Москве удалось собрать 77,6 миллиона рублей.