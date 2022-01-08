Песков объяснил, почему на рождественской службе Путин был один в храме

Фото: Администрация президента РФ

Богослужение в честь праздника Рождества Христова, которое посетил в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве президент России Владимир Путин, проходило без прихожан из соображений эпидемиологической безопасности в связи с пандемией. Об этом в субботу, 8 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Представитель Кремля отметил, что число присутствующих на богослужении ограничили из-за ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции.

— Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина одна: эпидемиологические предосторожности, — заявил Песков.

7 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Отмечается, что он находится на территории его резиденции, которая расположена в подмосковном Ново-Огареве.

В 2021 году Путин встречал Рождество в церкви Николы, которая находится на острове Липно в Новгородской области. Также лидер государства несколько раз посещал рождественские литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.