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Сергей Собянин: Москва создает единую экосистему для туристов

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин: Москва создает единую экосистему для туристов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российская столица сохраняет высокие позиции в мировых туристических рейтингах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 8 января.

Глава города напомнил, что в 2021 году Москва удостоилась сразу двух наград World Travel Awards как лучшее направление для изучения культурного наследия и коротких поездок. Кроме того, в столице начал работать известный путеводитель по ресторанам — «Красный гид» Мишлен. Также Москва стала претендентом на проведение ЭКСПО-2030.

— Создаем единую экосистему для туристов. В нее входят цифровые сервисы, такие как Russpass и информационный портал Discover Moscow, туристические инфоцентры — Discover Moscow и MoscowInfocafe, единый контакт-центр для гостей столицы, — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что городские власти оказывают поддержку отелям и ресторанному бизнесу, которые восстанавливаются после кризиса на фоне пандемии. По словам мэра, пока восстановление отрасли ведется за счет внутреннего туризма, однако он выразил надежду, что в скором времени в Москву вернутся и гости из-за рубежа.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что благодаря городским сервисам на благотворительные цели в Москве удалось собрать 77,6 миллиона рублей.

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