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Американские СМИ заявили о важности «сдерживания» России на фоне ситуации с Украиной

Анастасия Колоскова

В мире
Американские СМИ заявили о важности «сдерживания» России на фоне ситуации с Украиной
Фото: flickr/uscapitol

Для Соединенных Штатов более важным является сдерживание России для обеспечения безопасности Западу, чем ситуация на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной американской газетой The Wall Street Journal.

Статье посвящена предстоящим переговорам РФ и США по вопросам гарантий безопасности. Ее авторы высказали опасения, что администрация президента Джо Байдена пойдет на уступки в данной ситуации.

В издании говорится, что «хуже, чем новая война на Украине» для США будет позволить президенту России Владимиру Путину «запугать» НАТО и вынудить Североатлантический альянс «отступить» из Восточной Европы, пишет РИА Новости.

Совет Россия — НАТО по гарантиям безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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