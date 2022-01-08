Стало известно, когда завершится ремонт станции метро «Рижская»

Памятник «Первый спутник» у вестибюля станции «Рижская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена / Фото: Татьяна Макеева / ТАСС

Специалисты планируют завершить ремонт станции метро «Рижская» в апреле-июне этого года. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

В ведомстве пояснили, что изначально станция закрывалась, чтобы установить дополнительный эскалатор для увеличения ее пропускной способности. Однако в ходе демонтажа старых эскалаторов специалисты выявили необходимость дополнительных работ для обеспечения безопасности эксплуатации наклонного тоннеля.

— В связи с этим потребовалось изменить проект работ. Станция, открытая более 60 лет назад, — признанный памятник архитектуры, поэтому все работы проводятся максимально тщательно и аккуратно. Поэтому мы вынуждены продлить закрытие «Рижской» до завершения — в II квартале 2022 года, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что ремонт служебных помещений не отразится на историческом облике пассажирской зоны.

— Пассажиры увидят ее в том виде, какой она была в 50-х годах прошлого века, но соответствующей современным требованиям безопасности, — отметили в метрополитене.

После открытия «Рижской» для пассажиров будут доступны четыре эскалатора, а не три, как раньше.

Станцию «Рижская» закрыли для пассажиров 22 августа 2020 года для проведения ремонта. В настоящее время поезда проезжают ее без остановки.

До этого заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что рядом с Рижским вокзалом в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская» появится пешеходная площадь.