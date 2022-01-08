Кокорин победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года»

Фото: Youtube / FAMETIME TV

В Италии подвели итоги традиционной антипремии «Золотой унитаз». Ее вручают худшим футболистам года в чемпионате страны по мнению болельщиков.

В главной номинации победил полузащитник Аарон Рэмзи, он набрал почти 23 процента голосов.

В номинации «Посмешище года» первым стал российский форвард клуба «Фиорентина» Александр Кокорин. За его кандидатуру проголосовали более 50 процентов фанатов. Он опередил Адриана Рабьо и Сими из «Салернитаны».

Кокорин за год пребывания в «Фиорентине» ни разу не вышел в основном составе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием. Футболист может перейти в «Химки».

Кокорин назвал большую зарплату причиной ненависти к нему. Публика, по его словам, выставит как огромную проблему даже небольшую ошибку. Известность накладывает на медийных персон ограничения, которых нет у обычных людей, посетовал футболист.