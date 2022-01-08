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Почти 50 автомобилей прокололи колеса на трассе из Балашихи в Москву

Юлия Курганова

Происшествия
Почти 50 автомобилей прокололи колеса на трассе из Балашихи в Москву
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Горьковское шоссе Карта всех событий

Около 50 машин пробили колеса на трассе из Балашихи в Москву. Из-за этого инцидента на Горьковском шоссе образовался затор вечером в субботу, 8 января.

Пока неизвестно, что стало причиной массового повреждения колес автомобилей. В настоящее время МВД уже начало проверку по данному происшествию.

Водители предполагают, что на одном из объездов кто-то мог рассыпать гвозди. Также не исключено, что проколотые шины могли стать следствием неудовлетворительного состояния самой обочины, сообщает РЕН ТВ.

Утром 8 января автомобиль такси и грузовик столкнулись на 101-м километре МКАД. Отмечается, что в результате аварии пострадал один из водителей.

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