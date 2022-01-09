Пожар произошел на стройке на северо-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 159Гс1 Карта всех событий

Строительные поддоны загорелись на открытой площадке на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в воскресенье, 9 января.

Пожар случился на стройке на Дмитровском шоссе, 159Г, строение 1.

Источник «ВМ» уточнил, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

7 января возгорание произошло на складе в подмосковных Химках. Пожар на площади около двух тысяч квадратных метров случился на складе продуктов питания в подмосковном городе Химки. Инцидент произошел по адресу улица Рабочая, дом 3.