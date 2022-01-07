Возгорание произошло на складе в подмосковных Химках
Пожар на площади около двух тысяч квадратных метров случился на складе продуктов питания в подмосковном городе Химки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в пятницу, 7 января.
По его информации, инцидент произошел по адресу: улица Рабочая, дом 3.
— К тушению пожара привлечены 49 человек и 15 единиц техники, — добавил источник «ВМ».
Уточняется, что в одноэтажном здании также расположен магазин лакокрасочных материалов.
В ночь с 27 на 28 декабря воспламенился склад резиновых изделий на Московской кольцевой автодороге. В ходе спасательной операции из располагающегося по соседству мотеля эвакуировали людей. Также наблюдалось открытое горение. В результате сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра потушили огонь. Специалистам удалось не допустить распространение пламени на соседнее здание.
26 декабря стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе под Подольском. В операции были задействованы 17 единиц техники, 58 человек, в том числе от МЧС России: восемь единиц техники, 28 человек. Общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров.