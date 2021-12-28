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Пожар на складе резины на МКАД потушили

Виктория Сикерина

Происшествия
Пожар на складе резины на МКАД потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 32-й километр Карта всех событий

Сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра потушили огонь на складе резины, расположенном на 32-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) во вторник, 28 декабря.

По данным ведомства, пожарным удалось не допустить распространение пламени на соседнее здание. Информации о получивших травмы в результате случившегося на данный момент нет, говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь с 27 на 28 декабря. Тогда воспламенился склад резиновых изделий на столичной кольцевой магистрали. В ходе спасательной операции из располагающегося по соседству мотеля эвакуировали людей. Также наблюдалось открытое горение.

Видео: Telegram-канал ГОЧСиПБ Москвы

26 декабря стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе под Подольском. В операции были задействованы 17 единиц техники, 58 человек, в том числе от МЧС России: восемь единиц техники, 28 человек. Общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров.

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