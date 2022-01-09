Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский постановщик ледовых шоу и хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая является председателем жюри телешоу «Ледниковый период» на Первом канале.

По словам Авербуха, Тарасова является неотъемлемой частью проекта и всегда была и будет его центральной фигурой.

Он также отметил, что находится в постоянном контакте с тренером.

— Как только завершились съемки «Ледникового периода», я поехал к ней в больницу, был с ней, рассказывал ей о происходящем на шоу. Сейчас она дома и состояние ее стабильно хорошее, — рассказал Авербух в интервью изданию StarHit.

15 декабря сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова плохо себя чувствует. Отмечается, что 74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске. За день до этого стало известно, что женщина не смогла приехать на запись финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В жюри место Тарасовой занял российский певец Филипп Киркоров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего любимого тренера. Фигурист опубликовал совместный снимок с Тарасовой, написав слова поддержки.

В свою очередь фигуристка Евгения Медведева на шоу «Ледниковый период» также пожелала здоровья Татьяне Анатольевне.