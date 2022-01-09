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«Я враг»: Даню Милохина не пустили на территорию Украины

Полина Долганова

Общество
«Я враг»: Даню Милохина не пустили на территорию Украины
Фото: roscongress / Елена Разина

Российского тиктокера Даню Милохина не пустили на территорию Украины. Об этом в воскресенье, 9 января, сам блогер сообщил на своей странице в Instagram.

— Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули, — поделился юноша.

11 декабря стало известно, что российской певице Mary Gu не разрешили въехать на территорию Украины для проведения концертов, а также на три года запретили приезжать в страну. Причиной этому послужило то, что артистка ранее выступала в Крыму.

7 октября общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну артистам из России: Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка). У исполнителей в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, проводили концерты в Крыму. Организация попросила СБУ проверить достоверность данной информации.

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