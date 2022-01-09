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Блинкен заявил, что Россия хочет восстановить Советский Союз

Анастасия Колоскова

В мире
Блинкен заявил, что Россия хочет восстановить Советский Союз
Фото: U.S. Embassy Moldova / CC BY-ND 2.0

Россия стремится к восстановлению геополитического порядка вещей, который имел место при существовании Советского Союза. Такое мнение высказал в воскресенье, 9 января, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

— Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза, — заявил он в интервью телеканалу CNN.

При этом Блинкен назвал эту позицию «неприемлемой».

В конце прошлого года американские эксперты Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье для издания Foreign Affairs пришли к мнению, что Россия «вынесла экономические уроки» из распада СССР. По их мнению, многие ключевые элементы экономики и экономической политики России показывают стремление российского правительства «не повторить печального опыта СССР».

До этого бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что после распада СССР Соединенным Штатам «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности.

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