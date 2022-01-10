«Настоящая русская красавица»: Пегова показала прогулку по зимней Москве
Актриса Ирина Пегова побывала на рождественских гуляниях, нарядившись соответственно празднику. В микроблоге она поделилась фото, которые сделала во время прогулки по Москве.
В кадре знаменитость предстала в длинной норковой шубке, цветастом платке на голове и с ярким макияжем.
— Рождественские гуляния, — подписала снимки Пегова в Instagram.
На одном из фото она предстала с дочкой Татьяной.
Подписчиков восхитили колоритные снимки актрисы и ее наследницы — они одарили их комплиментами.
«Как же красиво, с таким русским неповторим колоритом»; «Настоящая русская красавица»; «Какая красота в красоте!»; «Какие вы красивые!» — оставили комментарии фолловеры.
Фанаты также Пеговой восхитились ее катанием на коньках. Актриса поделилась свежим роликом на личной странице в Instagram. Она показала мастерство фигурного катания.