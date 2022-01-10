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«Настоящая русская красавица»: Пегова показала прогулку по зимней Москве

Юлия Курганова

Общество
«Настоящая русская красавица»: Пегова показала прогулку по зимней Москве
Фото: instagram.com/irinapegova.unofficial

Актриса Ирина Пегова побывала на рождественских гуляниях, нарядившись соответственно празднику. В микроблоге она поделилась фото, которые сделала во время прогулки по Москве.

В кадре знаменитость предстала в длинной норковой шубке, цветастом платке на голове и с ярким макияжем.

— Рождественские гуляния, — подписала снимки Пегова в Instagram.

На одном из фото она предстала с дочкой Татьяной.

Подписчиков восхитили колоритные снимки актрисы и ее наследницы — они одарили их комплиментами.

«Как же красиво, с таким русским неповторим колоритом»; «Настоящая русская красавица»; «Какая красота в красоте!»; «Какие вы красивые!» — оставили комментарии фолловеры.

Фанаты также Пеговой восхитились ее катанием на коньках. Актриса поделилась свежим роликом на личной странице в Instagram. Она показала мастерство фигурного катания.

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